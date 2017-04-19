لمحة-ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا بدعم من نتائج إيجابية للبنوك
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6949.6 نقطة.
* أسهم البنك السعودي للاستثمار تقفز 8.1 بالمئة بعد ارتفاع الأرباح الفصلية 64 بالمئة.
* أسهم بنك البلاد تكسب 2.16 بالمئة بعد نمو الأرباح الفصلية 31.5 بالمئة.
* أسهم سابك تصعد 0.25 بالمئة والحكير 0.33 بالمئة وصافولا 0.24 بالمئة وزين 0.91 بالمئة وموبايلي 0.66 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض تخسر 0.49 بالمئة وبتروكيم 0.51 بالمئة وينساب 0.85 بالمئة وسبكيم 1.34 بالمئة وكيان 0.58 بالمئة وبترورابغ 0.37 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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