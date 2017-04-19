رئيس بورصة اسطنبول: محادثات مع الإسلامي للتنمية لبيع حصة

اسطنبول 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول اليوم الأربعاء إن البنك الإسلامي للتنمية الذي مقره السعودية يجري محادثات مع البورصة التركية لشراء حصة مضيفا أن الجانبين يرغبان في استكمال المفاوضات بنهاية العام.