رئيس بورصة اسطنبول: محادثات مع الإسلامي للتنمية لبيع حصة
اسطنبول 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول اليوم الأربعاء إن البنك الإسلامي للتنمية الذي مقره السعودية يجري محادثات مع البورصة التركية لشراء حصة مضيفا أن الجانبين يرغبان في استكمال المفاوضات بنهاية العام.
وقال همت قرة داغ رئيس مجلس إدارة البورصة لرويترز على هامش مؤتمر صحفي إنه فور اكتمال المحادثات مع البنك الإسلامي للتنمية فإن بورصة اسطنبول تهدف إلى النظر في طرح عام أولي محتمل. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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