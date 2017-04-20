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لمحة-البورصة السعودية تهبط صباحا

Thu Apr 20, 2017 7:53am GMT
 
[-] نص [+]

0745 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.52 بالمئة إلى 6912.10 نقطة.

* أسهم سامبا تتراجع 0.24 بالمئة والراجحي 0.39 بالمئة وسابك 1.02 بالمئة وينساب 0.43 بالمئة وسبكيم 1.61 بالمئة وبترورابغ 0.37 بالمئة وبتروكيم 0.76 بالمئة.

* أسهم جرير تنزل 0.4 بالمئة والحكير 0.99 بالمئة وصافولا 1.18 بالمئة والمراعي 0.34 بالمئة وزين 1.36 بالمئة وارتفاع موبايلي 0.22 بالمئة واستقرار بنك الرياض. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 