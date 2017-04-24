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لمحة-البورصة السعودية تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة

Mon Apr 24, 2017 12:12pm GMT
 
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1206 جمت -

* عوض المؤشر السعودي خسائره الصباحية وأغلق مرتفعا 0.13 بالمئة عند 6977.54 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تزيد 0.48 بالمئة وسامبا 0.71 بالمئة وسابك 0.26 بالمئة وينساب 0.85 بالمئة وبترورابغ 0.73 بالمئة وزين 3.4 بالمئة والمملكة القابضة 1.5 بالمئة واستقرار الراجحي.

* أسهم الحكير تصعد 10.3 بالمئة بعد قفزة كبيرة في الأرباح الفصلية.

* أسهم موبايلي تهبط 6.03 بالمئة بعد تكبدها خسائر في الربع الأول من 2017.

* أسهم سبكيم تنزل 0.83 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.22 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة والمراعي 0.68 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 