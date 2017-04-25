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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Tue Apr 25, 2017 7:27am GMT
 
[-] نص [+]

0720 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 6957 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين ينتهجون الحذر مع غياب العوامل الجديدة الدافعة لتحسن السوق.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال إيجابية بشكل طفيف وهناك احتمال لمزيد من الارتفاعات.

* أسهم التعاونية تنخفض 1.04 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة.

* أسهم الحكير ترتفع 5.3 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة والطيار 1.2 بالمئة وزين السعودية 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 