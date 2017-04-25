لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 6957 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين ينتهجون الحذر مع غياب العوامل الجديدة الدافعة لتحسن السوق.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال إيجابية بشكل طفيف وهناك احتمال لمزيد من الارتفاعات.