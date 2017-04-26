صعود سهمي البنك الأول وساب بالسعودية وسط محادثات اندماج ومصر ترتفع

من سيلين أسود

دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) - قفزت أسهم بنكين سعوديين اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن محادثات تمهيدية بينهما حول اندماج محتمل وهو ما ساهم في رفع المعنويات تجاه أسهم بنوك أخرى بينما عززت نتائج مالية للربع الأول من العام أسهم قيادية لشركتين في أنحاء أخرى من منطقة الخليج.

ووافق البنك الأول اليوم على بدء محادثات مع بنك ساب حول اندماج قد يتمخض عن ثالث أكبر مصرف في المملكة بأصول قيمها نحو 80 مليار دولار.

وقفز سهم البنك الأول 8.6 في المئة في أكبر حجم تداول يومي له منذ مايو أيار 2012 بينما قفز سهم بنك ساب 6.8 في المئة في أكبر حجم تداول له في يوم واحد منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لدراية المالية ومقرها الرياض "سيكون الاندماج، إذا مضى قدما، نبأ سارا للبنكين. سيستفيد البنك الأول أكثر من الاندماج من حيث انخفاض تكلفة التشغيل."

وقال محللون آخرون إن نسبة سعر السهم إلى قيمته الدفترية لكل من البنكين، وهي مقياس شائع يستخدم في تحديد القيمة النسبية للبنوك، منخفضة وإن الاندماج سيساهم في رفع قيمة الكيان الجديد.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى أسهم بنوك أخرى حيث صعد سهم البنك السعودي للاستثمار وهو مصرف متوسط الحجم اثنين في المئة.

لكن سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) هبط 4.3 في المئة إلى 55.75 ريال بعدما سجلت الشركة ربحا صافيا في الربع الأول بلغ 608 ملايين ريال (162.1 مليون دولار) دون متوسط توقعات ثلاثة محللين بلغ 635.82 مليون ريال وبزيادة 44.2 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.