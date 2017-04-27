لمحة-البورصة السعودية تصعد صباحا
0705 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة عند 6924.5 نقطة.
* أسهم الراجحي تزيد 0.4 بالمئة وسابك 0.53 بالمئة وينساب والمتقدمة للبتروكيماويات 0.45 بالمئة وبنك الجزيرة 0.43 بالمئة والمراعي 1.03 بالمئة وزين 0.97 بالمئة واستقرار كيان وبترورابغ.
* أسهم بنك الرياض تتراجع 0.48 بالمئة وسامبا 0.47 بالمئة وبتروكيم 0.52 بالمئة وسبكيم 0.59 بالمئة والحكير 0.86 بالمئة وصافولا 0.94 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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