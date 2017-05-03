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لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة

Wed May 3, 2017 12:19pm GMT
 
[-] نص [+]

1210 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.64 بالمئة عند 6967.7 نقطة.

* أسهم سابك تنزل 0.76 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة وسبكيم 2.49 بالمئة وكيان 3.8 بالمئة وبترورابغ 1.67 بالمئة والراجحي 0.45 وسامبا 0.475.

* أسهم صافولا تتراجع 0.71 بالمئة والمراعي 0.34 بالمئة وحلواني اخوان 0.49 بالمئة وموبايلي 0.24 بالمئة واتحاد عذيب 0.61 بالمئة والمملكة القابضة 0.48 بالمئة.

* كان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان استبعد في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية إجراء حوار مع إيران الخصم اللدود لبلاده وتعهد بحماية المملكة مما وصفه بجهود طهران للهيمنة على العالم الإسلامي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 