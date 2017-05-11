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لمحة -المؤشر السعودي يهبط صباحا وانخفاض سهمي صافولا والتصنيع بعد نتائج الربع/1

Thu May 11, 2017 7:39am GMT
 
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0726 جمت -

* المؤشر السعودي يهبط 0.26% إلى 6912 نقطة.

* سهم صافولا ينخفض 1.07% إلى 41 ريالا بعد تراجع كبير في الأرباح.

* أرباح صافولا السعودية تهوي في الربع الأول لتسجل 4.8 مليون ريال من 119.4 مليون قبل عام.

* سهم التصنيع يهبط 2.1% إلى 16.1 ريال رغم التحول إلى تحقيق أرباح في الربع الأول.

* التصنيع قالت إنها حققت 103.3 مليون ريال (27.5 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل خسارة قدرها 103.5 مليون ريال قبل عام.

* هبوط أسهم مصرف الراجحي 0.4% وموبايلي 0.5% وبتروكيم 1.6% والخضري 0.8% ومعادن 1.2%.

* ارتفاع أسهم زين 0.5% والمراعي 0.3% ودار الأركان 0.8% وكيان 0.6% ونماء للكيماويات 2.7% واستقرار سهم سابك. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير معتز محمد)
 