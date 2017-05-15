تباين البورصات العربية والسعودية ترتفع مع النفط ودبي تتراجع

من أندرو تورشيا

دبي 15 مايو أيار (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الاثنين مع صعود البورصة السعودية مدعومة بتعافي أسعار النفط بينما تراجعت بورصة دبي تحت ضغط استمرار خسائر أسهم دي.اكس.بي انترتنمنتس للحدائق الترفيهية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في المملكة والتي قد تستفيد هوامش أرباحها من ارتفاع أسعار النفط، 0.5 بالمئة.

لكن سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) تراجع 5.4 بالمئة. وهوى السهم بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة أمس الأحد بعدما سجلت الشركة زيادة كبيرة في خسائرها الفصلية.

وصعد سهم دار الأركان للتطوير العقاري 3.9 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها قبل استقالة عبد الرحمن بن حمد الحركان من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من أول يونيو حزيران لأسباب شخصية. ولم تسم الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة بفعل عمليات بيع في أواخر جلسة التداول مع تراجع سهم دي.اكس.بي إنترتنمنتس 5.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2015.

وجاءت أرقام زائري حدائق دي.اكس.بي مخيبة لآمال المستثمرين وسجلت الشركة الأسبوع الماضي زيادة في خسائر الربع الأول من العام محذرة من انخفاض أعداد الزائرين على الأرجح في الربعين التاليين.

واحتل سهم أرابتك القابضة للبناء المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في دبي بينما جاءت حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة في المركز الأول.