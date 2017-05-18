بنك ساب السعودي يؤسس شركة متخصصة في المشتقات المالية
الرياض 18 مايو أيار (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الخميس إنه أسس شركة ساب للأسواق المحدودة برأسمال 50 مليون دولار بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وستكون الشركة، المملوكة للبنك كليا ومقرها في جزر كايمان، مختصة بالتعامل في المشتقات المالية ومعاملات إعادة الشراء.
وبحسب البيان لا يوجد أي أثر مالي على القوائم المالية للبنك من تأسيس الشركة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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