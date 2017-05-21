لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا بعد الإعلان عن صفقات بعشرات المليارات مع شركات أمريكية

* وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات أمس السبت مع سعي الرياض لتطوير اقتصادها المعتمد على النفط وذلك أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب للملكة.