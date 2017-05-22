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لمحة-تراجع طفيف للبورصة السعودية

Mon May 22, 2017 12:11pm GMT
 
[-] نص [+]

1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.04 بالمئة عند 6987.65 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تنزل 0.48 بالمئة وسابك 0.25 بالمئة وينساب 1.78 بالمئة وسبكيم 0.62 بالمئة وكيان 0.57 بالمئة والحكير 0.27 بالمئة وحلواني إخوان 0.5 بالمئة وزين 0.49 بالمئة.

* أسهم الراجحي تكسب 0.4 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.66 بالمئة وجرير 0.35 بالمئة والمراعي 0.32 بالمئة وصافولا 0.49 بالمئة وموبايلي 0.72 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 