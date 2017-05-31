مقدمة 1-مصادر: ساب السعودي يفوض جولدمان ساكس بالمشورة في الاندماج مع البنك الأول

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من توم أرنولد وسعيد أزهر

دبي 31 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن البنك السعودي البريطاني (ساب) عين جولدمان ساكس لتقديم المشورة في الاندماج المقترح مع البنك الأول.

وقال البنك الأول وساب، المملوك بنسبة 40 بالمئة لإتش.إس.بي.سي هولدنجز، في 25 أبريل نيسان إنهما اتفقا على بدء مفاوضات بخصوص اندماج من شأنه أن يتمخض عن ثالث أكبر مصرف في المملكة بأصول تقارب قيمتها 80 مليار دولار.

وامتنع ساب وجولدمان ساكس عن التعليق على الأمر اليوم الأربعاء.

وكانت رويترز قالت يوم الاثنين إن البنك الأول السعودي المملوك بنسبة 40 بالمئة لرويال بنك أوف سكوتلاند عين جيه.بي مورجان مستشارا له في الاندماج المقترح.

وأظهرت بيانات رويترز أن جولدمان ساكس، الذي يسعى لرخصة لتداول الأسهم السعودية، أبرم ست اتفاقيات دمج واستحواذ في المملكة منذ عام 2007 وقبل دمج البنك.

وكانت أحدث تلك الاتفاقيات تقديم استشارات لروان كومبانيز في عام 2016 بشأن إقامة مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو لامتلاك وتشغيل وإدارة منصات حفر في المملكة.