لمحة-بورصة السعودية ترتفع بعد قطع العلاقات مع قطر
1212 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.54 بالمئة إلى 6964.83 نقطة بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".
* أسهم سامبا تزيد 2.86 بالمئة والراجحي 0.96 بالمئة وسابك 1.63 بالمئة وكيان 0.12 بالمئة والحكير 0.92 بالمئة وصافولا 2.5 بالمئة وزين 0.55 بالمئة.
* أسهم ينساب تخسر 0.18 بالمئة وسبكيم 1.93 بالمئة وبترورابغ 0.5 بالمئة وجرير 0.83 بالمئة والمراعي 1.1 بالمئة وموبايلي 0.29 بالمئة واستقرار بنك الرياض. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.