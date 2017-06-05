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لمحة-بورصة السعودية ترتفع بعد قطع العلاقات مع قطر

Mon Jun 5, 2017 12:15pm GMT
 
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1212 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.54 بالمئة إلى 6964.83 نقطة بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

* أسهم سامبا تزيد 2.86 بالمئة والراجحي 0.96 بالمئة وسابك 1.63 بالمئة وكيان 0.12 بالمئة والحكير 0.92 بالمئة وصافولا 2.5 بالمئة وزين 0.55 بالمئة.

* أسهم ينساب تخسر 0.18 بالمئة وسبكيم 1.93 بالمئة وبترورابغ 0.5 بالمئة وجرير 0.83 بالمئة والمراعي 1.1 بالمئة وموبايلي 0.29 بالمئة واستقرار بنك الرياض. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 