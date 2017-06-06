بورصة السعودية تتراجع صباحا

0725 جمت -

* المؤشر السعودي ينزل 0.11 بالمئة إلى 6957.34 نقطة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين أمس الاثنين العلاقات مع قطر واتهموها بدعم "الإرهاب".

* قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم الثلاثاء إن بعض البنوك التجارية في السعودية والإمارات علقت تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.

* أسهم بنك الجزيرة تتراجع 0.35 بالمئة والراجحي 0.16 بالمئة ومصرف الإنماء 0.14 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بنك الرياض 0.19 بالمئة وبنك الأول 2.16 بالمئة.

* هبطت أسعار النفط نحو واحدا بالمئة أمس الاثنين متأثرة بمخاوف من أن قطع العلاقات بين قطر والمملكةالعربية السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، ودول عربية أخرى قد يعرقل اتفاقا عالميا لخفض انتاج الخام.

* أسهم بتروكيم تخسر 0.22 بالمئة وكيان 0.12 بالمئة وبترورابغ 0.84 بالمئة بينما استقرت أسهم سابك وينساب والمتقدمة للبتروكيماويات.