لمحة-بورصة السعودية تغلق مرتفعة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.19 بالمئة إلى 6946.42 نقطة.
* أسهم الراجحي تكسب 0.63 بالمئة وسابك 0.61 بالمئة وكيان 0.72 بالمئة وبترورابغ 0.34 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.23 بالمئة والحكير 2.56 بالمئة.
* أسهم صافولا تصعد 0.65 بالمئة والمراعي 0.62 بالمئة وزين 0.11 بالمئة وموبايلي 0.49 بالمئة واتحاد عذيب 4.07 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض تنزل 0.19 بالمئة وسامبا 1.14 بالمئة وينساب 0.88 بالمئة وسبكيم 1.0 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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