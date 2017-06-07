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لمحة-بورصة السعودية تغلق مرتفعة

Wed Jun 7, 2017 12:06pm GMT
 
[-] نص [+]

1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.19 بالمئة إلى 6946.42 نقطة.

* أسهم الراجحي تكسب 0.63 بالمئة وسابك 0.61 بالمئة وكيان 0.72 بالمئة وبترورابغ 0.34 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.23 بالمئة والحكير 2.56 بالمئة.

* أسهم صافولا تصعد 0.65 بالمئة والمراعي 0.62 بالمئة وزين 0.11 بالمئة وموبايلي 0.49 بالمئة واتحاد عذيب 4.07 بالمئة.

* أسهم بنك الرياض تنزل 0.19 بالمئة وسامبا 1.14 بالمئة وينساب 0.88 بالمئة وسبكيم 1.0 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 