بورصة قطر تتراجع بفعل الأزمة السياسية وسهم إعمار يقفز في دبي

من سيلين أسود

دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء متضررة من قطع العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية وإن كانت وتيرة التراجع قد تباطأت.

وقفز سهم إعمار العقارية في بورصة دبي بدعم من خطة لإجراء طرح عام أولي لإحدى وحداتها.

وانخفض مؤشر بورصة قطر واحدا في المئة مسجلا أدنى مستوياته في 17 شهرا لتبلغ خسائره 9.7 في المئة منذ قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة يوم الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وجاء أكثر قليلا من سدس قيم التداول من مستثمرين خليجيين آخرين، وهو ما يزيد على النسبة المعتادة التي تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة، بما يشير إلى قيام بعض المستثمرين الخليجيين بتصفية أصول في قطر. وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية الأخرى تداولت الأسهم بنشاط أيضا.

وهبط الريال القطري لأدنى مستوياته في 11 عاما إلى 3.6517 ريال للدولار في السوق الفورية اليوم الأربعاء بحسب بيانات تومسون رويترز في علامة جديدة على هروب أموال.

وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 8.2 في المئة إلى 89 ريالا مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير كانون الثاني 2016 في تداول مكثف. وقال أوليفييه بانيس المحلل لدى موديز إن مصرف قطر الإسلامي هو أحد البنوك القطرية الأكثر اعتمادا على ودائع الدول الخليجية الأخرى التي تشكل ربع ودائعه.

وانخفض 23 سهما آخر اليوم بينما ارتفع 12 سهما من بينها سهم فودافون قطر الذي صعد 1.6 في المئة إلى 7.74 ريال.