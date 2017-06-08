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لمحة-بورصة السعودية تهبط صباحا وسط استمرار التوترات الخليجية

Thu Jun 8, 2017 7:49am GMT
 
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0728 جمت -

* المؤشر السعودي يهبط 0.5% إلى 6911.4 نقطة وسط ضغوط بيعية شملت تقريبا جميع الأسهم القيادية والمتوسطة في السوق.

* منطقة الخليج تشهد حالة من التوترات بعدمات قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر هذا الأسبوع متهمة إياها بدعم الإرهاب.

* أسهم بنك الرياض تنزل 0.19% وسامبا 1.77% والراجحي 0.47% وسابك 0.6% وسبكيم 1.74% وكيان 1.3% وبترورابغ 1.18% وينساب 0.35%.

* المشهد القطري زاد تعقيدا الليلة الماضية بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى قطر.

* أسهم صافولا تهبط 2.69% وموبايلي 0.49% والاتصالات السعودية 0.71% بينما ارتفعت أسهم زين 0.22% والمراعي 1.36%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 