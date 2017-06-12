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لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا

Mon Jun 12, 2017 7:10am GMT
 
[-] نص [+]

0706 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.09 بالمئة إلى 6814.89 نقطة.

* أسهم مصرف الراجحي تكسب 0.32 بالمئة ومصرف الإنماء 0.28 بالمئة وسابك 0.51 بالمئة وسبكيم 0.15 بالمئة وكيان 0.12 بالمئة وبترورابغ 0.17 بالمئة والحكير 0.4 بالمئة.

* أسهم زين ترتفع 0.79 بالمئة واتحاد عذيب 0.42 بالمئة والمراعي تتراجع 0.48 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.11 بالمئة وبنك الرياض 0.78 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 