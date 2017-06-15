بورصة السعودية تتراجع صباحا مع نزول أسعار النفط
0719 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.14% إلى 6548.44 نقطة مع نزول أسعار النفط العالمية.
* أسهم سابك تهبط 0.2% وسبكيم 0.3% وكيان 0.84% وبترورابغ 0.88% وبنك الرياض 0.39% وسامبا 0.17% ومصرف الإنماء 0.14%.
* أسهم جرير تتراجع 0.14% والحكير وصافولا 0.86% والمراعي 0.12% وزين 0.45% وموبايلي 0.5%.
* استقرار أسهم الراجحي وينساب وارتفاع اتحاد عذيب 0.43%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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