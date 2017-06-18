لمحة-بورصة السعودية تغلق على ارتفاع بدعم من سابك وأسهم المصارف
1205 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.89% عند 6881.4 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تكسب 0.78% والراجحي 1.3% وسامبا 1.57% وساب 1.77% والأول 0.18% واستقرار بنك البلاد.
* أسهم سابك تصعد 2.2% وبتروكيم 0.48% وينساب 0.18% وسبكيم 0.92% وصافولا 4.99% والمراعي 0.97%.
* وتراجع كيان 0.12% وبترورابغ 1.07% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.04% وزين 2.19% وموبايلي 0.81% واتحاد عذيب 9.97%.
* (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير هالة فنديل- هاتف 0020223948031)
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