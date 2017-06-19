لمحة-ارتفاعات قوية للأسهم السعودية عند الإغلاق
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 2.4 بالمئة عند 7046.53 نقطة.
* أسهم مصرف الراجحي تزيد 5.15 بالمئة وسامبا 2.84 بالمئة وساب 5.6 بالمئة وسابك 1.98 بالمئة وينساب 3.06 بالمئة وسبكيم 3.05 بالمئة وكيان 2.55 بالمئة وبترورابغ 1.62 بالمئة وبنك الرياض 0.19 بالمئة.
* أسهم الحكير تنزل 1.03 بالمئة وارتفاع زين 0.12 بالمئة وموبايلي 0.92 بالمئة والمراعي 0.6 بالمئة وصافولا 0.41 بالمئة وجرير 1.02 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير - هاتف 0020223948031)
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