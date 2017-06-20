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لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة

Tue Jun 20, 2017 12:06pm GMT
 
[-] نص [+]

1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.33 بالمئة عند 6952.67 نقطة.

* أسهم سامبا تنزل 4.86 بالمئة والراجحي 1.99 بالمئة وسابك 0.78 بالمئة وينساب 2.27 بالمئة وسبكيم 0.44 بالمئة وكيان 1.78 بالمئة وبترورابغ 0.53 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.91 بالمئة.

* أسهم جرير تخسر 0.58 بالمئة والحكير 0.91 بالمئة وصافولا 1.65 بالمئة والمراعي 1.08 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة.

* أسهم زين تكسب 1.18 بالمئة وبنك الرياض 0.19 بالمئة وبنك البلاد 0.21 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 
 