لمحة-صعود قوي للأسهم السعودية بعد مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 5.5% عند 7334.87 نقطة بعدما قال التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء إن الأمير محمد بن نايف بايع الأمير محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد.