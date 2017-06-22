جني أرباح في بورصة السعودية صباحا بعد ارتفاعات قوية أمس

* الأسهم السعودية تشهد موجة من جني الأرباح في بداية معاملات اليوم بعدما قفز مؤشرها أكثر من خمسة في المئة أمس الأربعاء بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان، صاحب برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وليا للعهد وإعلان إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أنها ستدرس رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.