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لمحة -البورصة السعودية تغلق على ارتفاع

Thu Jun 22, 2017 1:28pm GMT
 
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* مؤشر البورصة السعودية يغلق مرتفعا 1.24 بالمئة عند 7425.72 نقطة متعافيا من خسائر بداية الجلسة.

* الأسهم السعودية شهدت موجة من جني الأرباح في بداية معاملات اليوم الخميس بعدما قفز مؤشرها أكثر من خمسة بالمئة أمس الأربعاء إثر تعيين الأمير محمد بن سلمان، صاحب برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وليا للعهد وإعلان ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أنها ستدرس رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.

* أسهم بنك الرياض تغلق مرتفعة 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.5 بالمئة وساب 1.2 بالمئة وسامبا 3.6 بالمئة والمتقدمة 0.9 بالمئة وجرير 3.7 بالمئة والحكير 4.7 بالمئة .

* أسهم السعودية للكهرباء تصعد أربعة بالمئة والمراعي 5.6 بالمئة وصافولا 1.1 بالمئة وزين 4.05 بالمئة والاتصالات السعودية 2.7 بالمئة وموبايلي 2.3 بالمئة.

* تراجع أسهم الراجحي 1.6 بالمئة والإنماء 2.8 بالمئة وبنك البلاد 2.7 بالمئة وسابك 2.5 بالمئة وأسمنت القصيم 1.2 بالمئة وحلواني إخوان 2.4 بالمئة واتحاد عذيب 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير أحمد إلهامي)
 
 