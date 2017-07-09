لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة
1219 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.52% عند 7166.77 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تخسر 1.65% وسامبا 2.14% والراجحي 1.08% وسابك 0.39% وينساب 0.74% وبترورابغ 0.99% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.65%.
* أسهم جرير تتراجع 0.7% والمراعي 1.67% وموبايلي 0.29% واستقرار زين وسبكيم ومصرف الإنماء.
* أسهم البنك الأول تكسب 0.35% وكيان 0.44% والحكير 0.47% وصافولا 1.82% والمملكة القابضة 0.71%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.