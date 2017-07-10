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لمحة-بورصة السعودية ترتفع صباحا

Mon Jul 10, 2017 7:11am GMT
 
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0705 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.55 بالمئة إلى 7206.16 نقطة.

* أسهم البنك السعودي الفرنسي تكسب 5.4 بالمئة بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1.05 ريال للسهم في 27 يوليو تموز عن أرباح النصف الأول من هذا العام.

* أسهم بنك الرياض وجرير تصعد 0.56 بالمئة وسامبا 1.26 بالمئة والراجحي 0.31 بالمئة ومصرف الإنماء 0.68 بالمئة وسابك 0.59 بالمئة وكيان 0.44 بالمئة والحكير 0.7 بالمئة.

* أسهم صافولا ترتفع 0.56 بالمئة وموبايلي 0.29 بالمئة واستقرار الاتصالات السعودية وينساب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 
 