لمحة-بورصة السعودية ترتفع صباحا
0705 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.55 بالمئة إلى 7206.16 نقطة.
* أسهم البنك السعودي الفرنسي تكسب 5.4 بالمئة بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1.05 ريال للسهم في 27 يوليو تموز عن أرباح النصف الأول من هذا العام.
* أسهم بنك الرياض وجرير تصعد 0.56 بالمئة وسامبا 1.26 بالمئة والراجحي 0.31 بالمئة ومصرف الإنماء 0.68 بالمئة وسابك 0.59 بالمئة وكيان 0.44 بالمئة والحكير 0.7 بالمئة.
* أسهم صافولا ترتفع 0.56 بالمئة وموبايلي 0.29 بالمئة واستقرار الاتصالات السعودية وينساب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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