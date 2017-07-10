العربية: السعودية تصدر صكوكا محلية هذا الشهر

دبي 10 يوليو تموز (رويترز) - أبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان قناة العربية الإخبارية على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج أن بلاده ستصدر صكوكا بالعملة المحلية هذا الشهر.

كان الجدعان قال في مايو أيار إن من المتوقع أن تطرق الحكومة سوقي السندات المحلية والدولية هذا العام بناء على مستوى الطلب والتسعير الذي تستطيع الحصول عليه.

وأصدرت السعودية سندات دولية للمرة الأولى بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار العام الماضي ثم باعت أول صكوك دولية لها بقيمة تسعة مليارات دولار في أبريل نيسان مع سعيها لسد عجز الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط.