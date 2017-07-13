بورصات الخليج تنهي الأسبوع مرتفعة بعد تصريحات يلين ونتائج الربع/2

من ديفيد باربوشيا

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - واصلت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مكاسبها اليوم الخميس مدعومة بارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع وتصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ألمحت فيها إلى وتيرة أكثر تباطؤا لتشديد السياسة النقدية.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما قالت يلين إنه "لا توجد ضرورة إلى زيادة كبيرة" في أسعار الفائدة، وهو ما يعد عاملا إيجابيا للأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وقدمت التدفقات من مستثمري الأسواق الناشئة في الخليح دعما لأسواق الأسهم في قطر والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص مع ارتباط أسواق البلدين بمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وكانت تدفقات الأسواق الناشئة قوية جدا في قطر حيث صعد مؤشر البورصة بما يزيد على اثنين في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ قطعت بعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في أوائل يونيو حزيران.

وقال مدير صندوق قطري إن هبوط أسعار الأسهم في بورصة قطر في الأسابيع الماضية أدى إلى بعض التحركات من أسواق الإمارات إلى السوق القطرية نظرا للفجوة الكبيرة في التقييمات بين البلدين.

وسجلت أسهم الكهرباء والماء القطرية وفودافون قطر وبنك قطر الوطني أقوى أداء في السوق إذ ارتفعت 5.6 و4.9 و4.2 في المئة على الترتيب.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني بعدما أعلن المصرف في وقت سابق هذا الأسبوع زيادة بنحو 3.6 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام.