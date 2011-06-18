سبكيم تصدر صكوكا بقيمة 1.5-2 مليار ريال لتمويل مشروعات التوسع

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من مروة رشاد

الرياض 18 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم السبت إن إصدار صكوك مزمعا لها سيكون بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري ريال (400 مليون إلى 533 مليون دولار) وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع توسع تتجاوز تكلفتها مليار دولار.

وقال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر عقد اليوم في العاصمة الرياض إن إصدار الصكوك يهدف لتوسعة المشاريع القائمة من جانب فيما سيتوجه الجزء الأكبر لتمويل ثلاثة مشاريع توسع ستبدأ الإنتاج في 2013.

وتوقع العوهلي نجاح الإصدار قياسا على الإقبال الذي لاقته الشركة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وقال "بدأنا اليوم طرح الصكوك بعرضها على المستثمرين. الجلسة كانت ممتازة ويسرني أن أعلن أننا تلقينا دفعة قوية من المؤسسات المالية الكبرى ونحن واثقون بإذن الله أننا سنحقق نجاحا كبيرا من هذه الصكوك."

وأوضح أن تلك المؤسسات تشمل "الجهات الحكومية المعروفة بأن لديها اهتماما للمشاركة في الصكوك" ومن بينها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.

وأوضح العوهلي أن الجزء الأكبر من الإصدار سيتوجه لتمويل مشروعات التوسع الثلاث التي تشمل مشروعا مشتركا مع شركة كورية تمتلك فيه سبكيم 75 بالمئة ومشروعا آخر لإنتاج مادة إيثيل الأسيتات وهو مملوك بالكامل للشركة إلى جانب مشروع مشترك مناصفة مع شركة هانوا الكورية لإنتاج مركبات عوازل الكابلات الكهربائية.