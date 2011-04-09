الأمير الوليد يدعم تجزئة عكسية لأسهم سيتي جروب

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الرياض 9 ابريل نيسان (رويترز) - قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت إنه يدعم تجزئة عكسية لسهم سيتي جروب وقيام المجموعة المصرفية الأمريكية بإعادة سياسة توزيع الأرباح النقدية.

وقال الأمير الوليد وهو مستثمر بارز في سيتي جروب في بيان "مجموعة سيتي استطاعت أن تتجاوز العقبات الاقتصادية الأخيرة .. أقدم دعمي الكامل لإدارة مجموعة سيتي."

والأمير الوليد هو ابن أخي العاهل السعودي الملك عبد الله وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.

وسهم سيتي جروب هو الأنشط تداولا في الولايات المتحدة وكانت المجموعة قالت في مارس آذار إنها ستستأنف صرف توزيعات عادية بعد تقليص عدد الأسهم القائمة عن طريق تجزئة عكسية.

وسيدفع البنك توزيعا فصليا قدره بنس واحد للسهم هو الأول له منذ 2009.

وقال البنك إنه سيخفض عدد الأسهم العادية القائمة إلى 2.9 مليار من 29 مليار عن طريق تجزئة عكسية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم.

وفي مارس قال الأمير الوليد إنه يتوقع أن تحقق سيتي ربحا في الربع الأول من العام.

كان رئيس مجلس إدارة سيتي جروب قال في ديسمبر كانون الأول إن البنك لن يدفع توزيعات أرباح في المدى القريب.