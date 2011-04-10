السعودية للاتصالات المتكاملة تطرح 35% للاكتتاب العام في مايو

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الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - ستطرح الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة حصة قدرها 35 بالمئة من أسهمها في اكتتاب عام بقيمة إجمالية قدرها 350 مليون ريال وذلك في أول طرح تشهده أكبر بورصة في العالم العربي خلال 2011.

وقال بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأحد إن هيئة السوق المالية السعودية وافقت على "طرح 35 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 35‏‎%‎‏ ‏‎من أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 28-05-1432 الموافق 02-05-2011 إلى 05-06-1432 الموافق 08-05-2011."

وأضاف البيان أن خمسة ملايين سهم من الأسهم المخصصة للاكتتاب ستخصص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

ويتوقع اقتصاديون وخبراء ماليون سعوديون أن يشهد نشاط الطروح العامة الأولية في السوق السعودية عودة قوية خلال 2011 وطروحا ذات جودة وأحجام أكبر بعدما كان النشاط فاترا خلال 2010 في ظل تقلبات الأسواق العالمية وصعوبة توقيت طرح أسهم معظم الشركات.

وشهدت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي على الإطلاق تنفيذ تسعة طروحات أولية خلال 2010 ثلاثة منها لشركات تأمين وكانت معظم تلك الشركات ذات رؤوس أموال صغيرة إلى متوسطة.

ووفقا لموقعها على الإنترنت تأسست الاتصالات المتكاملة ومقرها الرياض في عام 2005 وتعمل في تقديم خدمات حلول الجيل القادم لخدمات البرودباند والمعطيات والشبكات البينية وخدمات الأقمار الصناعية.

وللشركة مكتبين في جدة والخبر غير مكتبها الرئيسي في الرياض وتقدم خدماتها عبر 28 فرعا في أنحاء المملكة.

وعند إدراجها في البورصة السعودية ستنضم السعودية للاتصالات المتكاملة لقطاع الاتصالات الذي يضم حتى الآن كلا من الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة واتحاد اتصالات موبايلي التابعة لاتصالات الإماراتية واتحاد عذيب للاتصالات وزين السعودية التابعة لزين الكويتية والتي من المقرر بيعها لتحالف المملكة- بتلكو.