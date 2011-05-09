مقابلة- الاتصالات السعودية متفائلة بالفوز برخصة محمول في سوريا

من ماثيو سميث

دبي 9 مايو ايار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية التي تديرها الدولة اليوم الاثنين إن الشركة متفائلة بالفوز برخصة الهاتف المحمول الثالثة في سوريا لكنها لم تبلغ بعد بموعد استئناف المزايدة.

وتنخرط قوات الأمن السورية في حملة عنيفة على محتجين في انتفاضة مستمرة منذ سبعة أسابيع ما دفع الحكومة لتأجيل اعلان الفائز بالرخصة.

وتنحصر المنافسة بين الاتصالات السعودية أكبر شركة للاتصالات في الخليج من حيث الايرادات السنوية واتصالات قطر (كيوتل) بعد انسحاب ثلاث شركات أخرى هي فرانس تليكوم ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وتركسل من المنافسة في مارس اذار بسبب عدم رضاها عن بعض شروط الرخصة.

كانت الاتصالات السعودية قالت في ابريل نيسان إن المرحلة النهائية من المزايدة ستجري في 27 ابريل. وبدأت سوريا جولة عطاءات لبيع رخصة المحمول الثالثة في سبتمبر ايلول.

وقال سعود الدويش الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية لرويترز "رسميا أبلغونا بأنهم سيعلموننا بالموعد التالي لفتح العطاءات وبدء المزاد لكن مازلنا ننتظر.

"إننا متفائلون جدا ... نربط سوريا بباقي محفظتنا وهي 70 إلى 80 بالمئة من العالم الإسلامي."

وشركتا خدمات الهاتف المحمول القائمتان حاليا في سوريا هما إم.تي.إن الجنوب افريقية وسيريتل التي يملك فيها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف حصة أغلبية.