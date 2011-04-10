ارسنال يجهض انتفاضة بلاكبول ويهزمه 3-1 في الدوري الانجليزي (قدم)

لندن 10 ابريل نيسان (رويترز) - أجهض ارسنال انتفاضة مضيفه بلاكبول ليتغلب عليه 3-1 ويقلص إلى سبع نقاط الفارق الذي يفصله وراء المتصدر مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وتقدم ارسنال الذي أشرك حارسه العائد الالماني ينس ليمان (41 عاما) للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بدلا من مانويل المونيا المصاب 2-صفر بعد 21 دقيقة فقط بفضل هدفين من ابو ديابي وايمانويل ايبوي.

ورد بلاكبول في الدقيقة 52 حين سجل جاري تايلور فليتشر بعدما أشار الحكم باستمرار اللعب رغم أن ليمان عرقل دي.جيه كامبل داخل منطقة الجزاء.

ورغم الفرص التي أتيحت لبلاكبول فإن الفريق المتعثر فشل في الوصول للتعادل.

وبدلا من ذلك حسم ارسنال النتيجة لصالحه بهدف رائع من هجمة مرتدة في الدقيقة 76 قادها سيسك فابريجاس وثيو والكوت قبل أن يمرر الأخير الكرة عرضية إلى روبن فان بيرسي ليضعها في الشباك.

وشارك ليمان الذي ترك ارسنال قبل ثلاث سنوات وعاد من الاعتزال الشهر الماضي ليحل أزمة في حراسة المرمى في المباراة قبل ركلة البداية مباشرة إثر إصابة الاسباني المونيا خلال تدريبات الإحماء.

ورفع الفوز رصيد ارسنال إلى 62 نقطة بفارق سبع نقاط وراء يونايتد بينما تتبقى لارسنال مباراة مؤجلة. وبقي بلاكبول بفارق نقطة واحدة ومركز واحد أمام منطقة الهبوط.