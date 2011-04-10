فيتل يواصل هيمنته رغم مشاكل من نظام استعادة الطاقة الحركية

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - هيمن بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل مرة أخرى ليفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى ثاني جولات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد رغم معاناة فريقه رد بول بسبب استخدام نظام استعادة الطاقة الحركية (كيرز).

وكرر فيتل (23 عاما) ما فعله في السباق الافتتاحي للموسم في استراليا قبل أسبوعين حين انطلق من المركز الأول ليحقق الفوز بقيادة رائعة تعامل خلالها بكفاءة عالية مع إطارات بيريلي التي تبلى سريعا بينما لم يعمل نظام كيرز إلا على فترات.

وقال فيتل للصحفيين "نظام كيرز.. عمل على فترات أثناء السباق. إنه شيء علينا التركيز على إصلاحه. عانينا من مشكلة بسيطة لذا قمنا بايقافه وبعدها عاد للعمل."

وأكدت السهولة التي حقق بها فيتل الفوز على حاجة منافسيه للبحث عن سبل للمنافسة بقوة قبل أن ينجح رد بول في تشغيل نظام كيرز بطريقة جيدة وهو أمر سينمحه سرعة أكبر.

وقال ادريان نيوي مهندس رد بول إن الفريق لا يعرف على وجه الدقة سبب المشاكل مع نظام كيرز الذي فضل عدم استخدامه في استراليا.

وقال نيوي لهيئة الإذاعة البريطانية "كنا مهتمين بتشغيل نظام كيرز الذي نستخدمه وهو من إنتاج رينو لكن بطريقتنا الخاصة ليناسب السيارة ومن أجل التغلب على بعض المشاكل التي واجهناها بسبب ذلك الاختيار."

ورغم المشاكل التي صادفها رد بول في حلبة سيبانج - التي لم تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة حيث تراوحت عند 29 درجة مئوية رغم وصول الرطوبة إلى 80 بالمئة - أظهر فيتل مهارات تليق ببطل العالم لينال ثناء كبيرا من مدير فريقه.

وقال كريستيان هورنر "إنها نتيجة رائعة لسيباستيان. كان أداء ممتازا. لقد سيطر على السباق بطريقة ناضجة للغاية."

وهذا الفوز هو الرابع على التوالي لفيتل في البطولة بعد انتصارين في نهاية الموسم الماضي. ويتصدر السائق الالماني الآن الترتيب بفارق 24 نقطة عن البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين الذي احتل المركز الثاني بعدما جمع 50 نقطة من انتصاريه.

وقال فيتل "لم يكن بالإمكان أفضل من هذا لكن الطريق لا يزال طويلا. لا تزال أمامنا الكثير من النقاط التي ينبغي الحصول عليها لذا لا ينبغي أن نبالغ في تقدير الفوز."