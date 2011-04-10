فريق فيراري غير راض عما حققه في ماليزيا (سيارات)

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - حصل فيراري على 18 نقطة في سباق جائزة ماليزيا الكبرى اليوم الأحد لكن الفريق الإيطالي يبدو بعيدا تماما عن الرضا عن العمل الذي قام به خلال أيام السباق.

وبعد أداء بعيد تماما عن سائقي المقدمة في التجارب التأهيلية تقدم البرازيلي فيليبي ماسا سائق فيراري مركزين عن موقعه لدى الانطلاق ليحتل في المركز الخامس بسباق ماليزيا الذي فاز به بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل سائق رد بول في حين جاء الاسباني فرناندو الونسو في المركز السادس بعدما انطلق من المركز الخامس.

وتحدث فيراري عن توقعات متدنية بعد الأداء السيء في التجارب التأهيلية لثاني سباقات الموسم في بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات أمس السبت لكن خلال السباق تميز بكثرة وقفات السائقين للصيانة وتآكل سريع للغاية في إطارات بيريلي الجديدة كان بوسع سائقي الفريق الاثنين إنهاء السباق على منصة التتويج لو أن الحظ حالفهما.

وقال ماسا للصحفيين "بالتأكيد علينا تحسين السيارة لكن سرعتنا في السباق كانت أفضل من أدائنا في التجارب التأهيلية."

وأضاف "هذا أمر إيجابي لكن المركز الذي تحتله عند الانطلاق أمر مهم جدا... لذلك علينا تحقيق تقدم في هذا الجانب."

ورغم معاناته من مشاكل في استخدام الجناح الخلفي المتحرك شق الونسو طريقه ليصل للمركز الرابع أثناء السباق. ونافس الونسو غريمه البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين على المركز الثالث وظهر بوضوح أنه أسرع منه.

لكن الاثنين اصطدما ببعضهما البعض في اللفة 45 ليضطر الونسو للتوقف لتغيير الجناح الأمامي. وعوقب هاميلتون بإضافة 20 ثانية إلى زمنه من قبل المشرفين لتسببه في ذلك الحادث ليحتل المركز الثامن بينما بقي الونسو سادسا.

وقال الونسو الذي احتل المركز الرابع في أول سباقات الموسم باستراليا قبل أسبوعين "نجحنا في النهاية في المنافسة وكنا قادرين على القتال للوصول لمراكز على منصة التتويج."

وأضاف "يمنح هذا دافعا إضافيا للفريق في سباق الصين (الأسبوع المقبل)."