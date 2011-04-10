ليمان سعيد بعد مشاركة مفاجئة مع ارسنال في الدوري الانجليزي (قدم)

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لندن 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تجنب الحارس الالماني ينس ليمان بطاقة حمراء وخرج والابتسامة تملأ وجهه بعدما فاز فريقه ارسنال 3-1 على مضيفه بلاكبول اليوم الأحد ليواصل ملاحقة مانشستر يونايتد المتصدر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتراجع ليمان الذي لم يلعب مع ارسنال منذ عام 2008 عن الاعتزال في مارس اذار الماضي لينضم لفريقه السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعدما تسببت الإصابات في وجود حارس واحد لائق مع الفريق اللندني.

ولعب ليمان (41 عاما) الموسم الماضي مع شتوتجارت الالماني.

ونجا الحارس المخضرم من الطرد المباشر في الدقيقة 52 حين عرقل دي. جيه كامبل مهاجم بلاكبول داخل منطقة الجزاء.

وأشار الحكم لي ميسون بمواصلة اللعب ليمنح الأفضلية لاستكمال اللعبة ليسجل جاري تايلور فليتشر هدفا لأصحاب الأرض الذي كاد يحقق التعادل.

وحين سئل ليمان إن كان خشي الطرد قال لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية "لا أعرف.. أحيانا تتغير القواعد ولا أعرف إن كان على الحكم طردي بعد أن لمسته."

ولو طرد ليمان خلال المباراة لاضطر ارسنال لإشراك المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي كحارس مرمى لأن الحارس مانويل المونيا لم يكن ضمن الاحتياطيين بعد أن أصيب خلال تدريبات الإحماء وهو الذي كان مقررا أن يلعب كأساسي.

وقال ليمان مازحا بعد ذلك "إنه حارس مرمى جيد جدا لكن مقاس قفازاتي لن يناسبه" بينما رد فان بيرسي صاحب الهدف الثالث لارسنال قائلا "هذا صحيح."

وقال ليمان أيضا إنه لا يعرف إن كان سيلعب مرة أخرى قبل انتهاء فترة بقائه القصيرة مع ارسنال بنهاية الموسم.