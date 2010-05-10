التأمين على بطولة كأس العالم لكرة القدم بخمسة مليارات دولار

ميونيخ 10 مايو ايار (رويترز) - لا يقتصر الاهتمام بكأس العالم لكرة القدم على عشاق اللعبة والمنتخبات المشاركة في النهائيات التي تستضيفها جنوب افريقيا بل يمتد الى شركات تأمين عالمية وفرت تغطية تأمينية للبطولة بمقدار خمسة مليارات دولار.

ومع تبقي نحو شهر واحد على انطلاق البطولة بمباراة جنوب افريقيا امام المكسيك فقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واتحادات وطنية ومؤسسات اعلامية وشركات للسياحة والسفر ووكالات اعلانية ورعاة بالتأمين ضد أخطار مثل الالغاء او الكوارث.

وبالطبع فان مبلغ المليارات الخمسة مقسم على شركات تأمين كثيرة لكن القسم الأكبر تتحمله شركتا ميونيخ ري وسويس ري لاعادة التأمين.

وقالت سابين باخ رئيس قسم الطواريء في ميونيخ ري وهي اكبر شركة اعادة تأمين في العالم ان المؤسسة تتحمل حوالي 350 مليون دولار من المخاطر فيما يعد "أكبر قدر من مخاطر التأمين".

وقال هانز جيه.ار شتيفن المتخصص في المخاطر الخاصة للشركات في سويس ري ثاني أكبر الشركات العالمية في مجال اعادة التأمين ان مؤسسته تتحمل مخاطر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ورغم ان المخاطر على البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو حزيران الى 11 يوليو تموز للمرة الاولى في دولة افريقية ليست بمثل خطورة كوارث طبيعية او اخرى من صنع الانسان الا انها ذات أهمية للمؤسسات التأمينية.

ومثلما كان الحال مع دورات الالعاب الاولمبية فان هناك فرقا تعمل من اجل حساب المخاطر نظريا وبالتالي تضع تغطيات تأمينية.

وأشادت مؤسسات تأمينية بجنوب افريقيا بعد نجاحها في استضافة بطولات رياضية هامة للرجبي والكريكيت.