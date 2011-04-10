ساوبر ينجح في استراتيجية التوقف ليحقق نتيجة جيدة في ماليزيا (سيارات)

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تحولت معاناة ساوبر في السباق الافتتاحي للموسم في بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات باستراليا إلى سعادة في ماليزيا اليوم الأحد حين نفذ الفريق السويسري استراتيجية جريئة في التوقف للسباق الثاني على التوالي ليحصل على أول نقاط له هذا الموسم.

وقبل أسبوعين توقف المكسيكي الصاعد سيرجيو بيريز سائق ساوبر لمرة واحدة فقط في طريقه لإنهاء سباق استراليا في المركز السابع في أول مشاركة له في بطولة العالم وجاء زميله الياباني كاموي كوباياشي في المركز الذي يليه.

وألغيت نتيجة كلا السائقين بسبب مخالفات تقنية تتعلق بالجناح الخلفي للسيارة في استراليا لكن كوباياشي توقف لمرتين فقط مقابل اختيار معظم الفرق التوقف ثلاث مرات في سباق ماليزيا لينهيه في المركز الثامن.

وجاءت أنباء جيدة بعد ذلك حين عوقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين بإضافة 20 ثانية إلى زمنه بسبب دوره في تصادم مع الاسباني فرناندو الونسو سائق فيراري ليتم تصعيد كوباياشي للمركز السابع ويمنح فريقه ست نقاط.

وقال كوباياشي للصحفيين "كانت لدي سيارة جيدة.. قام الفريق بعمل رائع وأشعر بالسعادة بوجه خاص لأننا نجحنا في الحصول على أول نقاط لنا هنا."

وأضاف "كانت استراتيجية التوقف لمرتين فقط مخاطرة إلى حد ما لكني أعتقد أن الأمر سار بطريقة جيدة جدا. خضت معارك جيدة وعادلة مع (سائق رد بول) مارك ويبر و(سائق مرسيدس) مايكل شوماخر واستمتعت بها."

وانسحب بيريز من سباق اليوم بينما كان يحتل المركز الرابع عشر بعد 24 لفة إثر خروج سيارته عن الحلبة.