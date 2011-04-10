الأنوار يحتفظ بلقب كأس لبنان بفوزه على الجيش (طائرة)

بيروت 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - احتفظ الأنوار الجديدة بلقب كأس لبنان للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الجيش بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة النهائية اليوم الأحد.