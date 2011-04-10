المغرب يتقدم في التصفيات الاولمبية رغم الهزيمة 2-1 في موزامبيق (قدم)

الرباط 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهل منتخب المغرب الاولمبي للدور الثاني في التصفيات الافريقية المؤهلة لمنافسات كرة القدم في دورة لندن الاولمبية 2012 رغم هزيمته 2-1 في ضيافة موزامبيق اليوم الأحد.