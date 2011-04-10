المغرب يتقدم في التصفيات الاولمبية رغم الهزيمة 2-1 في موزامبيق (قدم)
الرباط 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهل منتخب المغرب الاولمبي للدور الثاني في التصفيات الافريقية المؤهلة لمنافسات كرة القدم في دورة لندن الاولمبية 2012 رغم هزيمته 2-1 في ضيافة موزامبيق اليوم الأحد.
وجاء هدف المغرب الوحيد عن طريق يونس مختار في الدقيقة 77.
ورغم الهزيمة تفوق المنتخب المغربي الذي يدربه الهولندي بيم فيربيك 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب.
وسبق للمغرب المشاركة في منافسات كرة القدم الأولمبية ست مرات في 1964 بألعاب روما و1972 بميونيخ و1984 في لوس انجليس و1992 في برشلونة و2000 بسيدني و2004 بألعاب أثينا.
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