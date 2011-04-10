نابولي يهزم بولونيا ويتساوى مع ميلانو المتصدر في الدوري الايطالي

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روما 10 ابريل نيسان (رويترز) - تساوى نابولي في الرصيد مع ميلانو المتصدر في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم ولو لساعات على الأقل بعد فوزه 2-صفر على مضيفه بولونيا اليوم الأحد.

وفاز لاتسيو 2-صفر على بارما ليصعد الى المركز الرابع الذي يمنح صاحبه اخر البطاقات المؤهلة لتصفيات دوري ابطال اوروبا الموسم القادم بينما أهدر باليرمو تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ضيفه تشزينيا في أول مباراة منذ عودة المدرب ديليو روسي عقب نحو شهر من اقالته.

وسجل تشيزينا هدفين في الوقت بدل الضائع رغم طرد اثنين من لاعبيه الجالسين على مقاعد البدلاء وأحد الموجودين في أرض الملعب.

وأحرز لوكا توني هدفا قرب النهاية ليقود يوفنتوس للفوز 3-2 على ناديه السابق جنوة الذي أمضى فيه النصف الأول من الموسم ليحافظ الفريق على اماله في المشاركة الاوروبية الموسم القادم.

وجاء هدفا نابولي عن طريق جوسيبي ماسكارا وماريك هامسيك من ركلة جزاء ليرفع الفريق رصيده إلى 65 نقطة من 32 مباراة بالتساوي مع ميلانو الذي يحل ضيفا على فيورنتينا في وقت لاحق اليوم.

ويأتي انترناسيونالي حامل اللقب في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الصدارة بعد فوزه 2-صفر على كييفو أمس السبت.

واستغل نابولي خطأ دفاعيا من منافسه ليضع ماسكارا الكرة في المرمى بعدما سقطت من بين يدي اميليانو فيفيانو حارس بولونيا في الدقيقة 30.