القنيطري يتعادل بدون أهداف مع الكوكب في الدوري المغربي (قدم)

الرباط 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تعادل النادي القنيطري بدون أهداف مع ضيفه الكوكب المراكشي اليوم الأحد في مباراة بين فريقين متعثرين في الجولة 24 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم تخدم النتيجة أيا من الفريقين إذ ظل القنيطري في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة متقدما بثلاث نقاط على الكوكب المراكشي الذي بقي في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وكان الكوكب المراكشي هو المبادر بالتسجيل مع بداية المباراة التي أقيمت بالاستاد البلدي في مدينة القنيطرة وأتيحت له أبرز فرصة لافتتاح التسجيل بعد دقيقتين فقط حين تبادل جونيور موكوكو الكرة مع زميله البرازيلي لويس جيفرسون الذي انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة في جسم الحارس.

وانتظر صاحب الأرض حتى الدقيقة 25 ليهدد مرمى ضيفه من خلال ركلة ركنية نفذها هشام العروي ولم يحسن الحارس حمزة بودلال التعامل معها لكن يونس الأندلسي تباطأ ليسمح بالدفاع بإبعاد الكرة على خط المرمى.

ومرر القائد رشيد برواس كرة في الدقيقة 61 نحو رضا الغازوفي لاعب الكوكب السابق الذي وجد نفسه أمام المرمى الفارغ بعد خروج خاطيء للحارس لكنه سدد فوق العارضة.