تقرير.. كرونكه في مفاوضات للاستحواذ على ارسنال الانجليزي (قدم)

لندن 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - ذكرت محطة سكاي سبورتس التلفزيونية اليوم الاحد ان الملياردير الامريكي ستان كرونكه أكبر المساهمين في ارسنال يقترب من الاستحواذ على النادي الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن طريق زيادة حصته في الاسهم.

ويملك كرونكه ما يقرب من 30 بالمئة من النادي اضافة للعديد من الفرق الرياضية في الولايات المتحدة وهو في مفاوضات لشراء 16 بالمئة من اسهم ارسنال والتي تمثل حصة داني فيشمان ونينا بريسويل سميث.

واذا حصل كرونكه على مبتغاه فانه يجب عليه التقدم بعرض لشراء باقي أسهم النادي اللندني.

والروسي اليشير اوسمانوف قطب صناعة الصلب هو صاحب الترتيب الثاني بين حاملي أسهم ارسنال ويملك 27 بالمئة عن طريق شركة ريد اند وايت القابضة التي يملكها.

ولم يتسن الاتصال على الفور بأحد المسؤولين في ارسنال للتعليق على هذا التقرير.