التعادل يحسم قمة الوداد والرجاء في الدوري المغربي (قدم)

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الدار البيضاء (المغرب) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - انتهت قمة الدار البيضاء بين الغريمين الوداد والرجاء بالتعادل بهدف لكل منهما في الجولة 24 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح المدافع عبد الرحيم بن كجان التقدم للوداد بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 70 لكن الرجاء أدرك التعادل بعد سبع دقائق عن طريق البديل حسن الطير من ركلة حرة مباشرة.

وأنهى الوداد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب الوسط سعيد فتاح في الدقيقة 73 لحصوله على إنذارين.

وأبقى التعادل الرجاء في المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 23 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن اولمبيك خريبكة متصدر الترتيب الذي لعب 24 مباراة) بينما ظل الوداد في المركز السادس برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وأمام نحو 50 ألف متفرج باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بسط الوداد سيطرة ميدانية في الربع ساعة الأول من المباراة ووصل لمرمى الحارس طارق الجرموني دون تشكيل خطورة حقيقية.

وهز الرجاء الشباك في الدقيقة 26 عن طريق بوشعيب المباركي لكن الحكم بوشعيب لحرش و الذي أصبح أول حكم من الدار البيضاء يقود قمة المدينة منذ سنوات - ألغاه بداعي التسلل.

وعاد المباركي ليسدد كرة قوية في الدقيقة 40 خرجت فوق العارضة لكن أخطر فرص الشوط الاول كانت لحسن الصواري قبل ذلك بأربع دقائق حين هيأ الكرة داخل منطقة الجزاء لزميله ياسين الصالحي الذي سددها قوية لكن الحارس نادر المياغري أبعدها بطريقة جميلة.