اتليتيكو يفوز ويقترب من العودة لكأس الأندية الاوروبية (قدم)

مدريد 10 ابريل نيسان (رويترز) - أصبح اتليتيكو مدريد حامل لقب كأس الأندية الاوروبية لكرة القدم قريبا من العودة للعب في هذه المسابقة الموسم المقبل بعد فوزه 3-صفر على ضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الاسباني اليوم الأحد.

وافتتح فيليبي لويس التسجيل بتسديدة قوية في بداية المباراة وتألق خوسيه انطونيو رييس ليصنع الهدف الثاني بمهارة عالية لزميله ماريو سواريز قبل نهاية الشوط الأول.

واختتم الارجنتيني سيرجيو اجويرو الثلاثية قبل 12 دقيقة من النهاية.

وتقدم اتليتيكو للمركز السابع برصيد 45 نقطة قبل سبع جولات من النهاية وهو نفس رصيد اتليتيك بيلباو صاحب المركز السادس الذي يتفوق في سجل المواجهات المباشرة بينهما.

وخرج اتليتيكو من كأس الأندية الاوروبية هذا الموسم بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات في ديسمبر كانون الأول الماضي.

واستمر تراجع اسبانيول عن المراكز المؤهلة للمسابقات الاوروبية اليوم بعد تعادله بدون أهداف مع ايركوليس ليتقهقر للمركز الثامن برصيد 44 نقطة. وسيلعب اسبانيول على أرضه ضد اتليتيكو في الجولة المقبلة.

ويملك برشلونة حامل اللقب 84 نقطة في صدارة الترتيب بعدما هزم الميريا 3-1 بفضل ثنائية لنجمه ليونيل ميسي أمس السبت.

ولا يزال برشلونة يتفوق بثماني نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي هزم بيلباو 3-صفر أمس وذلك قبل لقائهما في مدريد يوم السبت المقبل.