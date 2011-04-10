الزمالك يهزم القادسية الكويتي وديا استعدادا لاستئناف الدوري المصري

القاهرة 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تغلب الزمالك على القادسية بهدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت بينهما اليوم الاحد بالكويت في اطار استعداداته لاستئناف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق هذا الاسبوع.

وتوقف الدوري المصري منذ اواخر يناير كانون الثاني الماضي بسبب احتجاجات شعبية في البلاد أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وافتتح احمد حسام (ميدو) التسجيل للزمالك في الدقيقة 67 بعد تمريرة عرضية من أحمد جعفر الذي صنع الهدف الثاني لحازم امام بعد ثلاث دقائق.

ويستعد الزمالك المتصدر لمواجهة ضيفه حرس الحدود يوم الخميس القادم.