كوزنتسوفا تتخطى اختبارا صعبا وتتقدم في بطولة فرنسا للتنس

باريس 26 مايو ايار (رويترز) - حافظت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا حاملة اللقب على هدوئها وانقذت اربع نقاط لحسم المباراة من منافستها الالمانية اندريا بتكوفيتش قبل ان تشق طريقها نحو الفوز 4-6 و7-5 و6-4 وتتأهل للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الاربعاء.

وكانت اللاعبة الروسية على مشارف الخروج من البطولة عندما كان الارسال مع بتكوفيتش والنتيجة تشير لتقدم اللاعبة الالمانية 5-4 و40-صفر في المجموعة الثانية في لقاء عطلته الأمطار.

ولم تستطع بتكوفيتش التحكم في أعصابها واهدرت كل الفرص التي لاحت لها بعد سلسلة من الأخطاء السهلة ونجحت كوزنتسوفا التي قدمت اداء سيئا في الاستفادة من تعثر اللاعبة الالمانية.

وفقدت كوزنتسوفا ارسالها في المجموعة الثالثة وهي متقدمة 5-3 لكنها نجحت في حسم النتيجة في الشوط التالي عندما سددت بتكوفيتش ضربة خلفية خارج الملعب.